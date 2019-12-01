Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 20:15:32

Ciudad de México, 27 de marzo de 2027.- Diputados de oposición exigieron a la Secretaría de Marina y a Petróleos Mexicanos (Pemex) llevar a cabo una investigación a fondo sobre el derrame de petróleo registrado en el Golfo de México.

Los legisladores señalaron la necesidad de esclarecer las causas del incidente, así como deslindar responsabilidades y aplicar sanciones a quienes resulten responsables, ya sean empresas privadas o servidores públicos.

La diputada Kenia López Rabadán advirtió que el impacto del derrame afecta a toda la población, independientemente de quién haya provocado el incidente.

“Haya sido quien haya sido el culpable, así sea buque privado, la afectación es para todos”, expresó.

En ese sentido, insistió en que las autoridades deben actuar con transparencia y sin distinciones para garantizar que no haya impunidad en este caso.