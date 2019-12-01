Diputados de Movimiento Ciudadano cierra filas en Morelia y trazan agenda nacional desde lo local

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:28:27

Morelia, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Con un mensaje de unidad y coordinación política, la Plenaria de Diputadas y Diputados de Movimiento Ciudadano de la Quinta Circunscripción se llevó a cabo en Morelia, donde liderazgos nacionales y locales acordaron impulsar una agenda conjunta para incidir tanto en los estados como en el país.

Durante el encuentro, legisladoras y legisladores de Michoacán, Estado de México, Colima y Querétaro coincidieron en la necesidad de fortalecer el trabajo desde los congresos locales para construir soluciones que respondan a las demandas ciudadanas, consolidando una ruta política común desde el territorio hacia lo nacional.

La plenaria contó con la participación de figuras clave del movimiento, entre ellas el coordinador nacional de diputadas y diputados locales, Omar Enrique Cervantes Rivera; la diputada federal Laura Irais Ballesteros Mancilla; el diputado federal Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa; el vicecoordinador de diputadas y diputados locales, Martín Vivanco Lira; así como la coordinadora de la bancada en Michoacán, Grecia Jennifer Aguilar Mercado; el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa; la diputada Laura Hernández García; el coordinador estatal de la fuerza naranja, Víctor Manuel Manríquez González; y la diputada Ruth Salinas, entre otros integrantes de la Fuerza Naranja, como el delegado nacional por Michoacán, Carlos Herrera Tello.

En este marco, la bancada de Movimiento Ciudadano en Michoacán fijó postura en contra de la criminalización de niñas, niños y adolescentes, destacando la urgencia de atender de fondo las causas, particularmente en materia de salud mental.

La coordinadora Grecia Jennifer Aguilar Mercado anunció que presentará una iniciativa enfocada en la prevención y atención temprana de la salud mental en niñas, niños y adolescentes, con énfasis en escuelas y comunidades.

Por su parte, el diputado Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa señaló que endurecer sanciones no resuelve el problema, al advertir que la cárcel puede convertirse en un espacio que agrave la situación de los menores.

El coordinador estatal, Víctor Manuel Manríquez González, subrayó que la prioridad es poner en el centro a la niñez, impulsando políticas públicas preventivas y eficaces.

A su vez, Omar Enrique Cervantes Rivera destacó que el trabajo coordinado desde lo local permite construir una agenda nacional sólida. “De lo local a lo nacional seguimos abanderando las causas de la gente, haciendo equipo en cada rincón del país”.

Con la participación de legisladoras y legisladores, en la plenaria se manifestó el compromiso de Movimiento Ciudadano de actuar con visión conjunta, articulando esfuerzos para impulsar iniciativas que atiendan las principales problemáticas sociales.

Movimiento Ciudadano consolida así una agenda común para transformar la realidad desde los estados hacia todo México y es hoy la alternativa que representa las voces de las y los ciudadanos.