Diputados de Morena impulsan “Ley Anti-Sergio Mayer” para limitar licencias de uso recreativo o de entretenimiento 

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti-Sergio Mayer” para limitar licencias de uso recreativo o de entretenimiento 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:18:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 15 de abril de 2026.- Un grupo de diputados de Morena presentó una iniciativa para impedir que las licencias en la Cámara de Diputados sean utilizadas con fines recreativos o de entretenimiento, propuesta que ya ha sido denominada como la “Ley Anti-Sergio Mayer”.

La iniciativa surge luego de la licencia solicitada por el legislador Sergio Mayer para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El proyecto plantea modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer de manera explícita en qué situaciones un legislador puede separarse temporalmente de su cargo.

Entre los supuestos contemplados se encuentran:

  • Enfermedad que impida ejercer el cargo.
  • Asumir una comisión o empleo público con remuneración.
  • Postularse a otro cargo de elección popular.
  •  Atender trámites o comparecencias judiciales.
  • Ocupar un cargo dentro de su partido político.

Asimismo, la propuesta incluye una prohibición expresa para negar la licencia cuando esta sea solicitada con fines recreativos o de entretenimiento.

Durante la presentación estuvo presente Luis Morales Flores, suplente del legislador, quien manifestó su respaldo a la reforma.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a dueño de agroquímica a cuatro calles de la oficina de Fanny Arreola: Alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, rebasada por la violencia… pero ella pide corridos prohibidos
Volcadura en la carretera Morelia-Pátzcuaro a la altura de la localidad de Uruapilla, deja un herido
Quitan la vida a un individuo en el centro de Apatzingán, Michoacán 
Sentencian a hombre por abuso sexual en San Miguel de Allende; Fiscalía logra fallo condenatorio
Más información de la categoria
Ultiman a dueño de agroquímica a cuatro calles de la oficina de Fanny Arreola: Alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, rebasada por la violencia… pero ella pide corridos prohibidos
Coordinador del PT desconoce denuncia de Gaona contra rectora de la UMSNH; espera informes sobre los términos
Jorge Alberto Camacho: de fiscal acusado por cobrar millones para frenar casos, a vender defensa penal y decirse intocable por las autoridades de Michoacán 
Michoacán: Camioneta calcinada en Tiquicheo abre nueva línea en la desaparición de funcionario del Bienestar de Huetamo con pasado bajo la lupa de la DEA
Comentarios