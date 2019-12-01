Diputados de Morena impulsan “Ley Anti-Sergio Mayer” para limitar licencias de uso recreativo o de entretenimiento 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 21:18:20

Ciudad de México, 15 de abril de 2026.- Un grupo de diputados de Morena presentó una iniciativa para impedir que las licencias en la Cámara de Diputados sean utilizadas con fines recreativos o de entretenimiento, propuesta que ya ha sido denominada como la “Ley Anti-Sergio Mayer”.

La iniciativa surge luego de la licencia solicitada por el legislador Sergio Mayer para participar en el reality show La Casa de los Famosos.

El proyecto plantea modificar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objetivo de establecer de manera explícita en qué situaciones un legislador puede separarse temporalmente de su cargo.

Entre los supuestos contemplados se encuentran:

Enfermedad que impida ejercer el cargo.

Asumir una comisión o empleo público con remuneración.

Postularse a otro cargo de elección popular.

Atender trámites o comparecencias judiciales.

Ocupar un cargo dentro de su partido político.

Asimismo, la propuesta incluye una prohibición expresa para negar la licencia cuando esta sea solicitada con fines recreativos o de entretenimiento.

Durante la presentación estuvo presente Luis Morales Flores, suplente del legislador, quien manifestó su respaldo a la reforma.