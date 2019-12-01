Diputados de la Cuarta Transformación votarán a favor del Paquete Fiscal 2026 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:16:39

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Claudia Díaz Gayou, diputada de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), afirmó que los 13 legisladores que integran el grupo parlamentario de la Cuarta Transformación en el Congreso local mantienen un compromiso de unidad y votarán en bloque respecto al Paquete Fiscal 2026 y las leyes de ingreso de los 18 municipios, aunque aún no existe un dictamen definitivo.

Recordó que la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, ha manifestado su respaldo a los principios de la Cuarta Transformación, desestimando señalamientos que calificaban como “traición a la patria” un eventual voto a favor del presupuesto.

“Astrid es una mujer muy alineada a los principios de la cuarta transformación y eso es un ejemplo que debemos seguir fomentando”.

Esto, luego de que Ortega Vázquez afirmó que si los diputados locales de la Cuarta Transformación votan en favor del Paquete Fiscal 2026 y las leyes de ingreso de los 18 municipios serán unos traidores a la patria.

Díaz Gayou subrayó que la ausencia de algunos legisladores en foros públicos no implica división interna, pues existe un acuerdo consensuado para tomar decisiones en conjunto.

“Hoy tenemos el compromiso de estar alineados a este movimiento, y lo tenemos muy claro: vamos a tomar las decisiones en bloque de unidad”.

Respecto a la definición del voto del dictamen del presupuesto, Díaz Gayou explicó que la postura dependerá del contenido del dictamen que aún no se ha presentado.

“Hasta hoy no tenemos un dictamen, y como no lo conocemos, tendríamos que esperar para poder definir. Me hubiera encantado saber ya qué iba a venir para fijar un posicionamiento, pero no fue así”.

Adelantó que, en caso de que el dictamen no contemple las modificaciones que impulsa la fracción, el voto sería en contra. Sin embargo, reiteró que la decisión se tomará de manera colegiada y en bloque, una vez que se conozca el documento oficial.