Diputados aprueban reforma a Ley Aduanera; fue turnada al Senado

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la reforma a la Ley Aduanera, que tiene como objetivo actuar frente a posibles prácticas de subvaluación de mercancías.

Según un comunicado oficial, en lo general, la iniciativa fue avalada con 334 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones. Mientras que, en los particular obtuvo 338 votos a favor, 114 en contra y cero abstenciones.

De acuerdo con lo establecido en la minuta, la modificación a la Ley Aduanera busca fortalecer los mecanismos de control aduanero frente a posibles prácticas de subvaluación de mercancías, proteger el interés fiscal y robustecer las facultades de comprobación de la autoridad, sin crear nuevas contribuciones.

Igualmente, establece que, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a la Ley, las autoridades aduaneras iniciarán de oficio el ejercicio de sus facultades de comprobación.

En consecuencia, cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en menos de un 20 por ciento, al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, las personas interesadas podrán, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del inicio del procedimiento administrativo, solicitar la sustitución del embargo precautorio mediante la presentación de un depósito en efectivo o efectuado en las cuentas aduaneras de garantía, entre otras cosas.