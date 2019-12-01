Diputados aprueban en lo particular el Presupuesto de Egresos 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 07:46:20

Ciudad de México, a 6 de noviembre 2025.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF).

Cabe señalar que la aprobación se dio tras 20 horas de discusión con una votación de 355 sufragios a favor y 132 en contra, sin abstenciones.

Por lo que el partido oficialista con mayoría en San Lázaro y sus aliados avalaron el proyecto que tendrá un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos, para el ejercicio fiscal 2026.

La mayoría oficialista aprobó recortes Presupuesto de Egresos 2026 por un monto de 15 mil 805 millones de pesos al Poder Judicial de la Federación (PJF); de mil millones, al Instituto Nacional Electoral (INE); 933 millones a la Fiscalía General de la República (FGR), y 50 millones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, se explicó que los recursos serán redistribuidos de la siguiente forma: 10 mil 842 millones de pesos se destinarán a educación; 2 mil 500 millones de pesos, a Ciencia y Tecnología, mil 985 millones a Cultura, mil 500 millones a Medio Ambiente, 641 millones a Agricultura, además de 319 millones de pesos a Trabajo y Previsión Social.