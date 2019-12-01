Diputado Toño Mendoza presenta iniciativa en Michoacán para fortalecer la atención regional en materia de derechos humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 19:09:43
Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El diputado Toño Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la estructura regional de atención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de garantizar una protección más eficiente, cercana y equitativa de los derechos fundamentales en todo el estado.

El legislador explicó que los sistemas regionales de derechos humanos fortalecen la protección y el goce de los derechos considerando las particularidades culturales, sociales y económicas de cada zona. 

En ese sentido, la propuesta establece la creación de tres nuevas regiones, lo que permitirá ampliar la cobertura, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención directa a la ciudadanía.

⁠“Cuando las instituciones no se atienen a la ley o se convierten en las propias violadoras de derechos, los marcos jurídicos regionales deben ofrecer la posibilidad de obtener reparación más allá de las distancias. Es nuestra obligación acercar la justicia a quienes viven lejos de los centros urbanos”, destacó Mendoza.

Finalmente, el diputado subrayó que esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar el marco jurídico estatal a la diversidad cultural y social de Michoacán, optimizando recursos y garantizando un acceso más justo y oportuno a la protección de los derechos humanos, especialmente en comunidades rurales o de difícil acceso.

