Diputado Iván Vera propone programa estatal de incubadoras para fortalecer el emprendimiento en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 Marzo 2026.- El diputado Iván Vera presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán con el objetivo de crear un Programa de Incubadora de Empresas que fortalezca el emprendimiento y brinde herramientas reales de desarrollo a las y los michoacanos que buscan consolidar un negocio.

Durante su intervención, el legislador destacó que Michoacán se caracteriza por ser un estado de gente trabajadora, emprendedora y con vocación productiva, por lo que resulta fundamental generar políticas públicas que acompañen el crecimiento de las nuevas generaciones que buscan impulsar proyectos económicos.

Vera señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un motor fundamental de la economía nacional, ya que generan aproximadamente el 52% del Producto Interno Bruto, constituyen más del 95% de las empresas en México y producen alrededor del 72% del empleo en el país.

Sin embargo, reconoció que muchos emprendimientos enfrentan dificultades para consolidarse debido a la falta de planeación, capacitación y educación financiera, lo que en muchos casos provoca la pérdida de liquidez y el cierre de negocios.

Ante este panorama, la iniciativa propone modificar la fracción 39 del artículo cuarto de la ley, para establecer como atribución de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán la creación de un programa integral de incubadora de empresas que permita:

• Formar y capacitar a emprendedores.

• Brindar acompañamiento en el desarrollo de proyectos productivos.

• Impulsar la educación financiera y la planeación estratégica de los negocios.

“El crecimiento económico debe ir acompañado de formación, estrategia y planeación. Si fortalecemos las capacidades de quienes emprenden, estaremos fortaleciendo también el futuro económico de nuestras familias y de nuestro estado”, expresó el legislador.

Finalmente, Iván Vera hizo un llamado a las y los diputados a respaldar esta propuesta que busca generar mejores condiciones para el emprendimiento, impulsar la economía desde la base productiva y consolidar proyectos que generen empleo y desarrollo para Michoacán.