Diputado Ernesto Núñez impulsa un IEPS basado en ciencia, que no penalice las alternativas saludables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 10:06:41

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.– El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afirmó que la reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aprobada este día en la Cámara de Diputados representa “un paso firme hacia un sistema fiscal más justo, más técnico y con verdadero propósito social”.

Durante la discusión en el Pleno, el legislador michoacano subrayó que esta medida permite distinguir con claridad entre sueros orales de uso médico —que mantendrán su exención fiscal— y bebidas electrolíticas con azúcares añadidos, las cuales ahora tributarán conforme a su verdadera composición.

“El Congreso de la Unión envía hoy un mensaje claro: la política fiscal y la política de salud pública pueden avanzar de la mano, con coherencia, responsabilidad y visión de futuro”, señaló Núñez Aguilar.

El diputado recordó que, junto con la diputada Nayeli Fernández, había presentado una iniciativa para corregir un vacío legal que permitía que muchas bebidas con azúcares o edulcorantes añadidos se presentaran como medicamentos y evadieran el IEPS.

Asimismo, expuso cifras que reflejan la magnitud del problema:

• México ocupa los primeros lugares mundiales en consumo de bebidas saborizadas, con 166 litros por persona al año.

• Más de 41 mil muertes anuales están relacionadas con enfermedades derivadas del alto consumo de azúcar.

“El IEPS cumple una doble función: contribuye a financiar programas sociales y de salud, y al mismo tiempo actúa como una herramienta que desalienta el consumo de productos con alto contenido calórico”, explicó.

Entre los principales puntos de la reforma, Núñez Aguilar destacó:

• Diferenciación fiscal entre bebidas con azúcar y con edulcorantes, con un gravamen proporcional y justo.

• Incentivo a la innovación en la industria hacia productos reformulados y más saludables.

• Coherencia fiscal, bajo el principio de que quien genera un impacto negativo en la salud o el medio ambiente debe contribuir más al gasto público.

Finalmente, el diputado michoacano enfatizó que esta medida “no busca castigar el consumo, sino orientarlo, fomentar hábitos más saludables y recaudar con sentido social”, al tiempo que el IEPS se consolida como “una herramienta moderna de salud pública que equilibra la responsabilidad individual con el deber colectivo de cuidar el bienestar de la población”