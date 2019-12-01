Diputado del PRD anuncia demanda colectiva contra sobrecargos de predial en Uruapan; exige apegarse al 6% de incremento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 13:44:35

Morelia, Michoacán, a 11 de febrero del 2026.- El Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Conrado Paz Torres, anunció que, ante la afectación directa a la economía de los ciudadanos de Uruapan por presuntos sobrecobros en servicios, se prepara una demanda colectiva que será interpuesta ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

El legislador local, quien subió a tribuna con un exhorto de "urgente y obvia resolución" sobre el tema, señaló que el Ayuntamiento municipal está aplicando incrementos injustificados en el impuesto predial.

En entrevista el diputado Paz Torres solicitó formalmente al ayuntamiento de Uruapan apegarse a lo aprobado por el Poder Legislativo en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026.

El legislador indicó que los ciudadanos han tenido que desembolsar hasta un 300% más de lo presupuestado en años anteriores, calificando la situación como "ilegal" y cercana a la extorsión por parte del gobierno municipal.

Agregó que los ciudadanos inconformes pueden acudir a instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa, comentó que al momento son al menos 30 los casos que le han solicitado apoyo.