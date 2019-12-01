Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 23:02:58

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2026.- El diputado federal de Morena, Joaquín Zebadúa Alva, presentó una iniciativa para que el 22 de octubre de cada año sea declarado como el Día Nacional de la Cal, con el propósito de reconocer la importancia de este material en la historia y cultura de México.

La propuesta busca destacar el uso de la cal desde la construcción de edificios prehispánicos hasta su papel en la preparación de tortillas mediante el proceso de nixtamalización.

Además, contempla realizar actividades educativas y reconocer el trabajo de las personas que participan en su producción.

La fecha del 22 de octubre fue planteada durante un foro organizado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal, a partir del cual surgió la propuesta de llevar esta conmemoración al ámbito nacional.

La iniciativa aún deberá ser discutida y votada en el Congreso para determinar si la fecha se incorpora al calendario de celebraciones oficiales.