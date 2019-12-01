Diputado Correa Sada declara ilegal la sesión de Puntos Constitucionales convocada para realizarse en Santa Rosa Jáuregui

Querétaro, Querétaro, a 20 de febrero de 2026.- El diputado de la LXI Legislatura de Querétaro, Enrique Antonio Correa Sada aseguró que la sesión de Puntos Constitucionales convocada para mañana sábado en Santa Rosa Jáuregui es ilegal e ilegítima, ya que no se discutió ni aprobó en comisión que esta sesión se realizara fuera del recinto legislativo.

“Para este sábado está convocado una sesión de la comisión de Puntos Constitucionales, esta comisión es la encargada de resolver las tres iniciativas que hoy hay presentadas en el Congreso para municipalizar distintas zonas en el estado, sin embargo, de forma ilegal e ilegítima la están la están convocando”, dijo.

Explicó que para poder sacar una sesión del recinto legislativo se tiene que cumplir con un requisito, y que se tiene que aprobar dentro de la misma comisión.

“El artículo 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro es categórico al establecer que las Comisiones podrán sesionar fuera de los recintos oficiales únicamente por acuerdo de la propia Comisión. Dicho requisito no constituye una formalidad accesoria, sino una condición esencial de validez para la celebración legal de la sesión”.

Mencionó que por tal motivo, no acudirá a la sesión que realizaran en la explanada de la delegación de Santa Rosa Jáuregui

“No acudiré a dicha sesión; además se trata de un acto de simulación del diputado Ulises Gómez de la Rosa él sigue pretendiendo engañar a los santarosenses, su iniciativa no tiene pies ni cabeza; pretende conformar un municipio con zonas que no tiene conectividad, sobre todo social, pretende ignorar las voces de las personas que viven en Juriquilla incorporándolas al municipio de Santa Rosa Jáuregui, detengamos la farsa y los simuladores”.