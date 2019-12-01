Diputado Carreño rechaza volver a la Comisión de Rectoría: “es anticonstitucional”

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre del 2026.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, se pronunció en contra de la iniciativa que plantea reactivar la antigua Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y postergar hasta 2031 la aplicación del nuevo modelo para elegir a la persona titular de la Rectoría.

Durante su intervención en el Congreso del Estado, Carreño Sosa, en sesión sostuvo que regresar al mecanismo anterior contravendría la Constitución de Michoacán, que señaló establece que la elección debe realizarse mediante un método democrático y considerar la participación de estudiantes, académicos y trabajadores universitarios.

“Entre tanto ruido, entre tantos intereses y entre los dos caminos que puede haber, yo elijo el camino jurídico, porque somos diputados para cumplir y hacer cumplir la Constitución”, afirmó. Añadió que su voto debía guiarse por la legislación y no por presiones políticas.

El legislador también cuestionó que, a su juicio, la propuesta busca resolver mediante una reforma un conflicto que no se atendió a tiempo. “Me queda claro que el tema lo estamos parchando”, dijo, y sostuvo que las firmas presentadas en respaldo de la iniciativa no sustituirían la consulta que, según su interpretación, exige la legislación en materia de educación superior.

Carreño reconoció que existe preocupación por la falta de reglamentos y por la posibilidad de extender plazos, pero afirmó que eso no justifica volver al procedimiento anterior.

Planteó que, cualquiera que sea el resultado de la votación, el Congreso debe actuar conforme a la Constitución y las leyes, y preservar la autonomía universitaria.