Diputado Alfredo Anaya Orozco, se pronuncia a favor de la iniciativa “No más deuda en Michoacán”

Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- El Diputado local Alfredo Anaya Orozco, integrante de la LXXVI Legislatura y presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso del Estado, se pronuncia a favor de la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

El legislador destacó la que dicha propuesta busca poner fin a la contratación de deuda pública a largo plazo, ya que “con esta iniciativa de reforma constitucional ya no se dejaran obligaciones para las próximas administraciones y así se desarrollen en esquemas financieros ordenados y responsables”.

Anaya Orozco dijo estar a la espera de que la iniciativa sea turnada de manera formal a la comisión de Hacienda y Deuda Pública, la cual acompañará los trabajos de análisis, discusión y dictaminación en conjunto con las comisiones de Puntos Constitucionales, y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Se dijo dispuesto a respaldar la propuesta presentada por el Mandatario estatal y dar por terminada la posibilidad de la “licuadora financiera”.

El tema de endeudamiento a largo plazo ha sido el “talón de Aquiles” de las entidades federativas y de manera particular del Estado de Michoacán.

“Reconozco la voluntad política del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla para dejar una administración sólida y con finanzas sanas, ya que es claro ejemplo que cuando se hace una administración responsable y con sentido social, los recursos etiquetados de la federación y los avances que se han tenido en la recaudación del Estado, ha llevado a que el Gobernador no se vean obligado a solicitar empréstitos y así no comprometer las finanzas del Estado y desde luego de las michoacanas y michoacanos”, enfatizó Anaya Orozco.

La iniciativa es solo para gobierno del Estado, pues la brecha económica de los municipios es diferente ya que las obligaciones financieras exigen resultados en tres años a diferencia de Gobierno del Estado que es de 6 años, y aunque una de las facultades de la comisión de Hacienda y Deuda Pública es el análisis, discusión y dictaminación de las solicitudes de empréstitos con esta propuesta de reforma seremos mucho más minuciosos y revisaremos con lupa las solicitudes aunque recordemos que el trámite y proceso de los empréstitos se encuentra muy bien establecido y regulado en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, concluyó el legislador.