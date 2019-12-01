Fuerte explosión por pirotecnia deja el saldo de una persona fallecida y dos heridas en una vivienda de Huautla, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 13:41:05

Huautla, Hidalgo, a 23 de diciembre de 2025.- Una explosión registrada la noche del martes provocó una tragedia en la comunidad de Balderas, perteneciente al municipio de Huautla, donde una vivienda resultó severamente dañada. El incidente dejó como saldo una persona fallecida y dos más con lesiones.

De acuerdo con información oficial, el hombre que perdió la vida fue identificado como Gerardo B. G., de 50 años, quien quedó atrapado bajo los escombros tras el estallido. En el mismo hecho, su esposa Alicia N., de 48 años, y su hija Adriana N., de 23, sufrieron heridas leves y recibieron atención médica.

En un primer momento se manejó la posibilidad de que la explosión hubiera sido provocada por un tanque de gas; no obstante, habitantes de la zona señalaron que el estallido habría estado relacionado con pólvora almacenada en el inmueble.

Esta versión fue confirmada posteriormente por Protección Civil de Huautla, cuyos elementos informaron que en la vivienda se resguardaban artefactos pirotécnicos, lo que habría originado la explosión.