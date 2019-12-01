Desmantelan centro de espionaje manejado por la delincuencia, en un domicilio de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Mich., a 24 de diciembre de 2025.— Un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales permitió asestar un nuevo golpe a la estructura operativa de la delincuencia organizada en el puerto de Lázaro Cárdenas, tras el cateo de un inmueble que funcionaba como centro clandestino de vigilancia y distribución de narcóticos.

La intervención, encabezada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) con el respaldo de la Secretaría de Marina y corporaciones de seguridad estatal, se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Independencia, donde las autoridades detectaron indicios claros de actividades relacionadas con delitos contra la salud.

Durante la diligencia, los agentes localizaron y aseguraron varias bolsas con metanfetamina listas para su distribución, así como una compleja infraestructura metálica equipada con antenas repetidoras, cámaras de videovigilancia y un sistema de grabación, presuntamente utilizado para monitorear movimientos de autoridades y controlar la zona.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el inmueble operaba como un punto estratégico de observación y alerta temprana para grupos criminales, una práctica conocida como “halconeo”, clave para evadir operativos y mantener el control territorial.

En el sitio también fue localizada una motocicleta con alteraciones en sus números de identificación, lo que refuerza la hipótesis de su uso en actividades ilícitas. Todos los objetos asegurados quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, que continuará con las indagatorias para identificar a los responsables y desarticular la red criminal vinculada.

Las autoridades reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia permanente para debilitar las capacidades logísticas y de vigilancia del crimen organizado en la región Costa de Michoacán.