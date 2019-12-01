Motín al interior de una prisión de Chiapas, deja al menos 40 reos lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 14:58:18

Cintalapa, Chiapas, a 24 de diciembre de 2025.- Durante la madrugada de este miércoles se produjo un motín al interior del Centro Estatal de Reinserción Social número 14, conocido como “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa, que dejó un saldo aproximado de 40 personas privadas de la libertad con diversas lesiones, de acuerdo con reportes de seguridad.

Información preliminar señala que el disturbio habría sido provocado por un grupo de alrededor de 15 internos, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, quienes intentaron asumir el control de la seguridad interna en uno de los módulos mediante actos de extorsión, lo que derivó en la revuelta.

Para contener la situación, custodios del penal, con apoyo de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, intervinieron para sofocar la riña y restablecer el orden dentro del centro penitenciario, considerado el más grande del estado.

De manera paralela, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano reforzaron la seguridad con recorridos en el perímetro exterior del reclusorio como parte del operativo de control.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, se confirmó que los 40 internos lesionados presentaron heridas leves que no ameritaron traslado hospitalario. Horas después, las actividades al interior del penal se normalizaron, aunque las autoridades mantienen vigilancia permanente para garantizar la estabilidad.

Este episodio de violencia se registra a pocos días de que fuera localizada en el exterior del penal una narcomanta, presuntamente atribuida al cártel de Sinaloa, relacionada con el control del centro penitenciario.

