Apatzingán reporta en lo que va del año 193 fallecimientos por violencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 16:46:23

Apatzingán, Michoacán, a 24 de diciembre de 2025.- El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán reveló que, en lo que va del año, se han registrado 193 muertes violentas en dicha demarcación.

Dentro de estos datos se contempla el caso más reciente: el asesinato de una mujer policía adscrita al municipio, un hecho que subraya la vulnerabilidad incluso entre las fuerzas de seguridad de la región y también el homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, este último ocurrido el 20 de octubre pasado.

El informe del Observatorio, correspondiente a la semana del 15 al 21 de diciembre, confirma que los efectos de la violencia continúan generando crisis humanitarias con desplazamientos forzados internos en diversas comunidades de Apatzingán.

Las localidades afectadas por el éxodo forzado incluyen: Las Anonas, Las Salatera, Acatlán, El Capire, El Alcalde, El Guayabo, Cerro Blanco, El Morado y El Mirador.

El reporte también señala la localización de artefactos explosivos, indicando que durante el miércoles 17 de diciembre fue desactivado uno en la localidad de Puertecitos, mientras que en la demarcación de Buenavista se desactivaron 14 artefactos explosivos de manufactura artesanal.