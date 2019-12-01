Morelia, Michoacán a 25 de Mic de 2026.- El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que debemos asumir desde todos los ámbitos de la sociedad. Desde este Poder Legislativo, tenemos la obligación de impulsar acciones que permitan prevenir la contaminación y proteger nuestros recursos naturales, afirmó el diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado.

El legislador destacó que Michoacán es un estado con una importante actividad agrícola, donde miles de familias dependen del trabajo del campo, que representa empleo, desarrollo económico y sustento para nuestras comunidades. Sin embargo, señaló que el crecimiento de la producción agrícola también ha incrementado el uso de materiales plásticos como mangueras, cintas de riego, películas para acolchado, rafias y cubiertas de invernadero, entre otros insumos.

“El problema comienza cuando estos materiales terminan su vida útil y no reciben un manejo adecuado. En ocasiones quedan abandonados en parcelas, caminos rurales, barrancas o terrenos de cultivo, e incluso pueden llegar a cuerpos de agua, provocando contaminación del suelo y afectaciones a nuestros ecosistemas”, advirtió.

Ante esta situación, Espinoza Villa subrayó la necesidad de fortalecer las acciones para la recolección, el acopio, el reciclaje y el aprovechamiento de estos residuos. Recordó que en la legislación estatal, el artículo 22 Bis de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en el Estado de Michoacán de Ocampo ya contempla la obligación de presentar planes de manejo para los residuos plásticos, incluyendo expresamente a los generadores de agroplásticos.

No obstante, consideró que es necesario fortalecer su aplicación para que estas disposiciones no se queden únicamente en el papel y se conviertan en acciones concretas en las regiones agrícolas de la entidad.

En ese sentido, el diputado del PVEM propuso impulsar mecanismos regionales de acopio, jornadas periódicas de recolección, convenios con los ayuntamientos y organizaciones de productores, así como alternativas de reciclaje y aprovechamiento de estos materiales. Asimismo, busca que exista orientación técnica para los pequeños y medianos productores, además de mecanismos de seguimiento que permitan conocer cuánto residuo se recolecta y cuál es su destino final.

“Desde el Partido Verde Ecologista de México tenemos claro que proteger el medio ambiente significa actuar, prevenir y construir soluciones. Cuidar el campo significa proteger la actividad agrícola, nuestra tierra, nuestros recursos naturales, el agua que hace posible la producción y el entorno en el que viven nuestras familias”, expresó.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de impulsar una agricultura más responsable, donde el desarrollo económico y la protección ambiental caminen de la mano, por el bienestar de los productores, de las comunidades y de las futuras generaciones, porque un campo productivo no debe estar peleado con un medio ambiente sano.