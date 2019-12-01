Diputadas de diferentes fuerzas políticas del Congreso de Michoacán conformaron Alianza en pro de mujeres michoacanas

Morelia, Michoacán; a 11 de febrero de 2026.- En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diversas diputadas de la 76 Legislatura conformaron una Alianza Parlamentaria por las Mujeres, coicidiendo que cuando las mujeres del Congreso se ponen de acuerdo, no sólo se construyen consensos: se construyen cambios reales para Michoacán.

En rueda de prensa la diputadas Vanessa Caratachea, Adriana Campos, Sandra Arreola, Melba Albavera, Sandra Garibay, Belinda Hurtado, Xóchitl Ruíz, Diana Espinoza, Grecia Aguilar, Jaqueline Avilés y Nalleli Pedraza, precisaron que dicha alianza busca sumar voluntades y construir coincidencias para fortalecer una agenda legislativa que impulse mayores derechos, protección y oportunidades para las mujeres michoacanas.

Al hacer uso de la voz, la diputada Vanessa Caratachea señaló que a través de esta alianza están convocando a las diputadas de los diversos grupos parlamentarios a trabajar de manera conjunta en una agenda legislativa que atienda estas problemáticas y que ponga en el centro las necesidades de las mujeres.

Por su parte, la diputada Adriana Campos Huirache subrayó que más allá de diferencias ideológicas o partidistas, existe la causa común de mejorar las condiciones de vida de las mujeres michoacanas, “queremos decirles a las mujeres de Michoacán que cuando se trata de sus derechos y de su dignidad, sí es posible construir acuerdos”, dijo.

Asimismo, la diputada Sandra María Arreola Ruíz puntualizó que entre los temas prioritarios que se estarán impulsando destacan: la prevención y atención de la violencia contra las mujeres; salud integral; apoyo a madres trabajadoras; autonomía económica; combate a la violencia digital; igualdad salarial y oportunidades laborales; atención a mujeres rurales e indígenas; educación y prevención del embarazo adolescente; seguridad pública con perspectiva de género; y, acceso efectivo a la justicia para las mujeres.

En su intervención, la Belinda Hurtado Marín alzó la voz para decirles a las mujeres de Michoacán que cuando se trata de sus derechos y de su dignidad, sí es posible construir acuerdos; por ello, “en el Congreso de Michoacán estamos respondiendo con acciones, haciendo lo que nos corresponde, que es legislar”, expuso.

La diputada Grecia Aguilar expresó que por su parte, dará mayor énfasis en trabajar en el tema del trabajo de cuidados que durante años ha recaído en los hombros de las mujeres y merece ser reconocido, para alcanzar un sistema más justo y humano.

Para concluir, la legisladora Melba Albavera Padilla manifestó que hay mucho camino por recorrer y trabajo que realzar, mientras existan causas para defender los derechos existirá la lucha para alcanzar la plenitud de los mismos.

Finalmente, informaron que será en la sesión que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo cuando se presentarán las nuevas iniciativas ante el Pleno del Congreso; y de igual forma, se estará solicitando identificar iniciativas previamente presentadas en materia de mujeres puedan avanzar hacia su discusión y aprobación.