Diputada morenista propone reconocer la “invasión masculina” en el transporte como violencia contra las mujeres

Diputada morenista propone reconocer la “invasión masculina” en el transporte como violencia contra las mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 17:33:11
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Ciudad de México, 6 de octubre de 2026.- La diputada de Morena, Alma Delia Navarrete Rivera, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con el objetivo de incorporar la llamada “expansión e invasión masculina en el transporte público” como una forma de violencia en la comunidad.

La propuesta busca considerar como parte de esta conducta aquellas posturas corporales en las que una persona ocupa de manera desproporcionada el espacio, como abrir excesivamente las piernas, cuando esto genere incomodidad, intimidación o limite el uso del espacio público por parte de otras personas.

De acuerdo con la iniciativa, la conducta estaría relacionada principalmente con situaciones que ocurren en el transporte público y otros espacios colectivos, donde el uso excesivo del espacio puede afectar a las mujeres.

El planteamiento no contempla multas ni penas de prisión para quienes incurran en este tipo de conductas. En cambio, propone establecer obligaciones para autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas implementar señalamientos, campañas de información y medidas preventivas en el transporte público y espacios de uso colectivo.

La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de determinar si será aprobada y, en su caso, incorporada a la legislación federal.

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