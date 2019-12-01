Diputada Giulianna Bugarinni Torres se dice lista para la Alcaldía de Morelia, pero enfocada en los tiempos electorales

Diputada Giulianna Bugarinni Torres se dice lista para la Alcaldía de Morelia, pero enfocada en los tiempos electorales
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 17:11:01
Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.– La Diputada local por el Distrito 11 y miembro de la bancada de Morena, Giulianna Bugarini Torres, no descartó su interés en la candidatura por la presidencia municipal de Morelia para el 2027.

Al ser cuestionada sobre si le interesaría abanderar al partido guinda en la capital michoacana, Bugarini Torres respondió afirmativamente, aunque con cautela respecto al calendario institucional.

La legisladora local señaló que se encuentra preparada para asumir el reto, pero enfatizó la necesidad de apegarse a los plazos marcados por su partido y la ley electoral.

"Cada quien tiene la libertad de aspirar, pues eso es válido, es legítimo y también la misma pues libertad y responsabilidad también de decidir cuando lleguen los tiempos en su momento pues con la congruencia", declaró la diputada en entrevista.

Bugarini Torres reiteró que su enfoque actual sigue siendo su responsabilidad como representante del Distrito 11, "Ahorita enfocada en ser una buena diputada en mi distrito y que la gente también sepa que tienen una buena diputada."

La diputada concluyó que, aunque está preparada para el reto municipal, esperará el momento oportuno para definir su camino político, manteniendo la unidad y el trabajo legislativo como prioridades inmediatas.

