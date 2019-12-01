Diputada exige reforzar seguridad en Apatzingán tras recientes explosiones de minas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 10:55:44

Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.- La diputada morenista Sandra Olimpia Garibay Esquivel, representante del distrito de Apatzingán, alzó la voz y demandó a los gobiernos federal, estatal y municipal fortalecer la seguridad en las comunidades de Tierra Caliente, luego de que esta semana se registraran dos casos relacionados con la explosión de presuntos artefactos explosivos.

La demanda la realizó desde su curul, al inicio de la sesión de este jueves, mientras el resto de las y los diputados hacía caso omiso a su llamado de auxilio ante la muerte de ciudadanos, en su mayoría campesinos, víctimas de explosivos.

Durante su intervención, la legisladora señaló que la población de la región enfrenta riesgos constantes. Recordó que hace aproximadamente dos meses se registró otra explosión en una comunidad y mencionó el caso reciente de un joven de 21 años que perdió la vida tras la explosión de una mina.

“Hago un llamado a los tres niveles de gobierno:

federal, estatal y municipal. Tierra Caliente es una de las regiones afectadas y en nuestras comunidades hay niñas y niños. No podemos continuar perdiendo vidas humanas”, expresó.

La legisladora también se refirió al hallazgo de una camioneta en otra comunidad. Según expuso, se presume que sus tripulantes pudieron haber sido víctimas de la explosión de una mina.

Advirtió que habitantes de algunas localidades estarían en riesgo por la posible presencia de artefactos explosivos y afirmó que hay comunidades rodeadas de minas.

“En otra de las comunidades la gente se encuentra en una situación de riesgo. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera

vez que hago este llamado; hoy lo hago de manera desesperada”, explicó.

Garibay Esquivel insistió en que se requiere atención urgente y coordinación entre los tres niveles de gobierno para proteger a la población de Tierra Caliente.

“Es urgente fortalecer la seguridad

en el corazón de Tierra Caliente, solicito de manera respetuosa que se refuerce, porque no podemos seguir perdiendo

seres humanos”.

Por otra parte, familiares de víctimas de explosivos señalaron que las autoridades municipales de Apatzingán ni siquiera les proporcionan ayuda económica para cubrir los servicios funerarios, no tomando en cuenta que son personas dedicadas al corte de limón.