Diputada Eréndira Isauro propone una nueva Ley de Archivos para Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2025.- La diputada Eréndira Isauro Hernández, representante por el Distrito 05 de Paracho, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para abrogar la actual Ley de Archivos Administrativos e Históricos de Michoacán y sustituirla por una nueva norma armonizada con la Ley General de Archivos vigente a nivel nacional.



Durante su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que a siete años de la entrada en vigor de la ley federal, Michoacán aún no ha cumplido con su proceso de armonización ni con la instalación del Consejo Estatal de Archivos, pese a que 24 entidades ya lo han hecho.

“No se puede concebir un estado sin la preservación de su memoria archivística, tan necesaria para la transformación que se está llevando a cabo en la vida pública y política de nuestro estado”, señaló en su intervención.

La propuesta, elaborada junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, busca garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos públicos, como base para el derecho a la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas.

“Sin archivos no hay transparencia ni privacidad, porque un pueblo que no recuerda su pasado estará siempre condenado a repetirlo”, afirmó la legisladora.

Isauro Hernández enfatizó que con esta iniciativa se pretende dar certeza jurídica y fortalecer los mecanismos de coordinación entre los poderes y niveles de gobierno para preservar el patrimonio documental del estado.