Diputada del PT denuncia actos de intimidación tras votar en contra de la reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 19:13:59

Ciudad de México, 12 de marzo de 2026.- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Martha Aracely Cruz Jiménez, denunció presuntos actos de intimidación luego de votar en contra de la reforma electoral.

La legisladora expresó su rechazo a las mantas colocadas en distintos puntos del estado de Oaxaca, en las que se exhibe públicamente a congresistas por el sentido de su voto. Aseguró que este tipo de acciones representan un intento de presión política y un atentado contra la vida democrática.

“¡No nos intimidas, gobernador!”, expresó Cruz Jiménez, al referirse al mandatario estatal Salomón Jara. Asimismo, señaló que este tipo de mensajes envían “un mensaje muy negativo al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México”.

Ante esta situación, la diputada exigió a las autoridades correspondientes investigar quiénes colocaron los mensajes anónimos y aplicar sanciones a los responsables. También reiteró su postura en defensa de la libertad de voto y del respeto a las decisiones de los legisladores dentro del Congreso.