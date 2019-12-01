Diputada de Morena dice estar “cansada” de que responsabilicen al gobierno federal por desapariciones forzadas 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 13:01:06

Morelia, Michoacán, 13 de octubre de 2026.— La diputada local de Morena, Melba Albavera Padilla, dijo estar “cansada” de que se responsabilice a la administración federal de una presunta crisis humanitaria por los casos de desaparición en el país. Afirmó que la mayor cantidad de registros corresponde a sexenios anteriores.

“Estoy cansada de escuchar esta trampa discursiva que pretende responsabilizar a la administración federal de una crisis humanitaria por la cantidad de personas desaparecidas”, declaró minutos después de que la bancada de Morena informó que ya fue dictaminada la Ley de Búsqueda de Personas, tema que se abordará este miércoles en la sesión del Congreso local.

La legisladora sostuvo que se busca instalar la idea de que los gobiernos morenistas que, desde su perspectiva, han reivindicado la dignidad y los derechos de las personas desaparecidas son ahora responsables de una problemática que, aseguró, se originó principalmente en administraciones pasadas.

Albavera Padilla señaló que los mayores registros de desapariciones corresponden a periodos anteriores a 2018, por lo que consideró incorrecto atribuir toda la responsabilidad al gobierno actual.

“Curiosamente, los gobiernos que han reivindicado la dignidad de las personas desaparecidas ahora resultan señalados como responsables de la crisis humanitaria”, expresó.

La diputada criticó que, durante los gobiernos anteriores, no se atendiera con la misma seriedad a las familias de las víctimas ni se buscara a las personas desaparecidas.

La morenista defendió las acciones emprendidas por la actual administración federal y llamó a evitar el uso político de una problemática que afecta directamente a miles de familias en México..