Diputada de MC propone registro estatal para evitar contratación de docentes con sentencia por abuso o acoso escolar

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 13:20:46

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa ante el Congreso de Michoacán con el objetivo de prevenir el acoso y el abuso escolar mediante la creación de un Registro Estatal de Docentes con antecedentes penales firmes por estos delitos.

En entrevista, la legisladora explicó que la propuesta busca cerrar la puerta a la recontratación de personal que ya ha sido sentenciado por conductas ilícitas contra menores.

"La idea es prevenir, más que un tema que se genere como un delito o que lo castiguemos otra vez al docente, es una cuestión de prevención", señaló Aguilar Mercado.

El mecanismo propuesto establece que cualquier plantel educativo, al momento de contratar personal, deberá consultar este registro. Si el aspirante figura en él, no podrá ser contratado.

La diputada enfatizó que el registro solo incluirá casos con sentencia definida, no denuncias en proceso, y que no será una lista pública para proteger la identidad, pero sí para salvaguardar la seguridad de niñas, niños y adolescentes.

Aguilar Mercado justificó la urgencia de la medida al señalar que, según sus seguimientos, existe un 40% de reincidencia por parte de los mismos individuos sentenciados que logran ser reubicados en otros municipios o puestos administrativos dentro del sistema educativo.

Dijo esperar que las comisiones dictaminen esta iniciativa a la brevedad, dada la prevalencia del acoso escolar en la actualidad.