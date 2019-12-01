Diputada de la Comisión de Cultura investigará quejas sobre renta del Clavijero para bodas

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:40:55

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto del 2025.- Ante las denuncias sobre el uso de espacios públicos como el Palacio Clavijero para eventos privados como bodas con costos de hasta 250 mil pesos, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de Michoacán, Nallely Pedraza Huerta, se comprometió a investigar el caso.

Señaló que ya tenía conocimiento de la situación y buscará una reunión con la secretaria de Cultura, Tamara Sosa, para abordar el tema.

La legisladora morenista, dijo que la Secretaría ha tomado decisiones difíciles para solventar económicamente cuestiones internas, pero enfatizó en priorizar el acceso de la ciudadanía a estos espacios para las diversas expresiones artísticas.

"Creo que lo único que se tiene que ver son los calendarios, todo se puede permitir siempre y cuando existan los calendarios que nos permitan alternar dichos eventos", comentó Pedraza Huerta.

Dijo que buscará mecanismos para transparentar los ingresos generados por la renta de dichos espacios y a explorar la posibilidad de incrementar el presupuesto destinado a la

Secretaría de Cultura.

Hace unos días, el artista y activista Juan Maíz plasmó sobre la banqueta, frente a la puerta de Palacio Clavijero, un mensaje : "Se renta para bodas", y criticó la renta de inmuebles para eventos privados, situación que dijo, genera la cancelación de actividades culturales.

En otros temas, cuestionada sobre si ya concluyó la licencia que presentó a su cargo como diputada, informó que el próximo 19 de agosto ya estará presente en la sesión solemne prevista en el Teatro Juárez en Zitácuaro, con motivo de la entrega de la condecoración "Suprema Junta Nacional Americana”.