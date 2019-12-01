Diputada de la Comisión de Cultura investigará quejas sobre renta del Clavijero para bodas

Diputada de la Comisión de Cultura investigará quejas sobre renta del Clavijero para bodas
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:40:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán,  a 15 de agosto del 2025.- Ante las denuncias sobre el uso de espacios públicos como el Palacio Clavijero  para eventos privados como bodas con costos de hasta 250 mil pesos, la diputada presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de Michoacán, Nallely Pedraza Huerta, se comprometió a investigar el caso. 

Señaló que ya tenía conocimiento de la situación y buscará una reunión con la secretaria de Cultura,  Tamara Sosa, para abordar el tema.

La legisladora morenista, dijo que la Secretaría ha tomado decisiones difíciles para solventar económicamente cuestiones internas, pero enfatizó en  priorizar el acceso de la ciudadanía a estos espacios para las diversas expresiones artísticas.

"Creo que lo único que se tiene que ver son los calendarios, todo se puede permitir siempre y cuando existan los calendarios que nos permitan alternar dichos eventos", comentó Pedraza Huerta.

Dijo que buscará mecanismos para transparentar los ingresos generados por la renta de dichos espacios y a explorar la posibilidad de incrementar el presupuesto destinado a la 
Secretaría de Cultura.

Hace unos días, el artista y activista Juan Maíz plasmó sobre la banqueta, frente a la puerta  de Palacio Clavijero, un mensaje : "Se renta para bodas",  y criticó la renta de inmuebles para eventos privados, situación que dijo, genera la cancelación de actividades culturales.

En otros temas, cuestionada sobre si ya concluyó la licencia que presentó a su cargo como diputada, informó que el próximo 19 de agosto ya estará presente en la sesión solemne prevista en el Teatro Juárez en Zitácuaro, con motivo de la entrega de la condecoración "Suprema Junta Nacional Americana”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 
Por problemas vecinales ultiman a un hombre en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 
En Maravatío, Michoacán aseguran cuatro unidades con alteraciones en sus medios de identificación
Más información de la categoria
Caen exfiscal de Veracruz y “Lady Drones”: Por uno ofrecían 1 millón de pesos, a la otra la señalan por ataques a miitares en límites de Michoacán con Jalisco
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Comentarios