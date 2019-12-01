Diputada Brissa Arroyo plantea desarrollo policial con perspectiva de género

Morelia, Michoacán, a 20 de marzo de 2026.- Para evitar la revictimización y juicio social de parte de servidores públicos hacia las mujeres víctimas de violencia, la diputada local Brissa Arroyo Martínez propuso el desarrollo policial con perspectiva de género.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, enfatizó que es necesario diseñar políticas públicas, protocolos policiales y de investigación criminal que combatan la violencia de género, el acoso y la inseguridad con un enfoque preventivo y con perspectiva de género.

"Es un requisito que debemos exigirle a las personas que se encargan de atender y proteger la seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres, como lo son los elementos de Seguridad Pública y el personal de la Fiscalía General del Estado', afirmó.

Brissa Arroyo argumentó que la preparación de nuestros elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado es de vital importancia para su desarrollo policial y ministerial con un enfoque de perspectiva de género, porque son las personas servidoras públicas el primero contacto con las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas.

Atender con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos, brindar este acompañamiento para hacerlas sentir seguras y protegidas es de vital importancia a la hora de denunciar un delito; no hacerlas sentir culpables con argumentos de que ellas mismas propician la violencia o en otros casos ser burla del servidor público.

El desarrollo policial con perspectiva de género en el ejercicio de las funciones de prevención, reacción, investigación y proximidad social, debe de implementar los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública tratándose de niñas, adolescentes y mujeres.

Por ello, la legisladora local presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la fracción III del artículo 33 y la fracción IV del artículo 36 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.