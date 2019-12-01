Diputada Brissa Arroyo plantea ampliar esquema de vacunación contra el VPH en varones

Diputada Brissa Arroyo plantea ampliar esquema de vacunación contra el VPH en varones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 16:51:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Para dar seguimiento a la agenda legislativa relacionada con la salud pública y los derechos de las infancias, la diputada local Brissa Arroyo, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del estado y adicionar la Ley estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Al hacer uso de la máxima tribuna del Estado, la legisladora expresó: “Hoy quiero hablarles de un tema sumamente importante en materia de salud pública, se trata de un enemigo silencioso pero prevenible, el Virus del Papiloma Humano (VPH) una de las  infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo, y de la cual se han encontrado más de 200 variantes, causantes de diversos tipos de lesiones y algunos tipos de cáncer”.

La Congresista y Coordinadora del  Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, argumentó que acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervicouterino es el tipo de cáncer más frecuente causado por la infección por VPH y, hasta el momento, es el único para el cual existen pruebas de detección sistemática cuando aún no hay síntomas. Sin embargo, el VPH no afecta exclusivamente a las mujeres, también está relacionado con otros tipos de cáncer que pueden presentarse tanto en mujeres como en hombres.

La  vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir la infección por VPH y, en consecuencia, reducir la incidencia del cáncer cervicouterino y otros cánceres asociados. Los organismos internacionales recomiendan que niñas y niños de entre 9 y 14 años reciban la vacuna antes del inicio de la vida sexual, cuando su efectividad es mayor.

En México, durante años, la estrategia de vacunación contra el VPH estuvo dirigida exclusivamente a niñas de quinto grado de primaria y a adolescentes de 11 años no escolarizadas. Sin embargo, en 2025, la Subsecretaría de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, implementó una campaña nacional que incluye también a los niños.

Este avance representa un cambio trascendental en la política pública de prevención, al reconocer que los hombres no solo pueden desarrollar enfermedades asociadas al VPH, sino que también son portadores y transmisores del virus. Incluir a los niños en la estrategia de vacunación no solo protege su salud individual, sino que fortalece la inmunidad colectiva y contribuye a disminuir significativamente la cadena de transmisión.

En ese sentido, Brissa Arroyo exhortó a la ciudadanía para concientizar respecto a este tema, ya que a veces por los mitos y la desinformación prevalece la resistencia para autorizar la aplicación de la vacuna,  y eso pone en riesgo la efectividad de una política pública diseñada precisamente para salvar vidas.

“Desde esta tribuna hago un llamado a las madres y padres de familia a sensibilizarse  sobre esta situación, no dejarse influenciar por información sin sustento, los varones también se deben vacunar para prevenir la transmisión del VPH y cualquier tipo de cáncer, vacunar oportunamente es prevenir una infección, evitar un diagnóstico de cáncer, evitar  tratamientos  invasivos y reducir el gasto público en atención médica y sobre todo salvar vidas”, subrayó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Quitan la vida a dos individuos en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán; les dejaron mensaje 
Fallecen dos personas, tras incendiarse el coche en el que viajaban en la carretera costera de Guaymas, Sonora
Cae "El Salsas", señalado como principal operador financiero de Jalisco en Colima
Más información de la categoria
En medio de ola de inseguridad por muerte del Mencho, roban y queman camionetas de la CFE en Turicato, Michoacán; FGR ya investiga
Por inseguridad tras la muerte del Mencho, cancelan la Feria Internacional de la Pirotecnia de Indaparapeo, Michoacán 
Carlos Ímaz demanda a Xóchitl Gálvez por presunto daño moral tras señalamientos en debate de 2024
Cancelan etapa de la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan, Jalisco
Comentarios