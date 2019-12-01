Diputada Brissa Arroyo abre puertas del Congreso a las Juventudes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 20:00:14

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- La diputada local Brissa Arroyo abre las puertas del Poder Legislativo a las juventudes y será impulsora de la campaña "Con drogas no jalo", misma que pretende abordar el tema de prevención de adicciones.

En reunión de trabajo, Lenin López García, director general del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), le planteó a la Congresista la posibilidad de trabajar de manera conjunta está campaña diseñada por el Poder Ejecutivo a través del Ijumich y el Poder Legislativo a través de la Diputada Brissa Arroyo, para posteriormente aterrizarla en los municipios.



Brissa Arroyo, -quien es Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura-, dijo que como parte de su agenda ha impulsado foros como PREVEMICH para la prevención de adicciones y también lleva pláticas a los centros escolares Un mundo libre de drogas en coordinación con la fundación Scientology.

Por lo que en ese sentido, la Diputada Local resaltó la voluntad del Ijumich de sumar esfuerzos y trazar alianza por las juventudes en uno de los temas más relevantes como es la prevención de adicciones, lo que fortalece esta Red de apoyo.

El Director de Ijumich, Lenin García agradeció la disposición y compromiso de la Diputada Brissa Arroyo por abrir las puertas del Congreso a las juventudes para hablar de estos temas

Explicó que está campaña "Con drogas no jalo" está sustentada en cifras y datos que permitirán hacerla llegar de manera prioritaria en aquellos lugares en donde se refleja más esta problemática.

Lenin García, acompañado de Daniel Aboyte , pormenorizaron las diversas acciones que realiza el Ijumich en atención de la salud mental, rescate de espacios públicos para jóvenes, prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, actividades culturales y demás.