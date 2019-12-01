"Dime qué impresentable hemos defendido": Citlalli Hernández lanza pregunta en redes y usuarios le exhiben lista de políticos de Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 22:23:20

Ciudad de México, 2 de noviembre de 2026.- La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, generó diferentes reacciones en redes sociales luego de pedir a una usuaria que mencionara a los personajes que el partido ha defendido y que considera cuestionables.

La discusión comenzó después de que Hernández compartiera un video en el que llamó a los integrantes del movimiento a mantenerse unidos y evitar conflictos internos. Ante su mensaje, una usuaria respondió que la unidad era importante pero también pidió dejar de proteger a los políticos señalados por distintas controversias.

En respuesta, Hernández coincidió con el comentario y lanzó una pregunta directa: “Dime qué impresentable hemos defendido”, sin embargo, su publicación recibió varias respuestas en las que usuarios mencionaron a políticos y funcionarios de Morena y de partidos aliados.

Entre los nombres que aparecieron en los comentarios estuvieron Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Félix Salgado Macedonio, Manuel Bartlett, Mario Delgado, Gerardo Fernandez Noroña, Rubén Rocha Moya y los hermanos López Beltrán, entre otros.

Una de las respuestas más extensas fue la de una usuaria, quien mencionó a varios personajes y cuestionó que algunos continúen ocupando cargos públicos o espacios dentro del movimiento, pese a los señalamientos y controversias que, según ella, existen en torno a sus trayectorias.

La usuaria también pidió a Hernández reconocer los problemas internos del partido y revisar con mayor cuidado la selección de sus candidatos y representantes.