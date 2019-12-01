DIF Municipal lanza “Morelia en Rosa, Prevenir es Vivir”

Morelia; Michoacán; 5 de octubre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Municipal, Paola Delgadillo Hernández, presentó la campaña Morelia en Rosa, Prevenir es Vivir, una estrategia integral de prevención, detección oportuna y acompañamiento para las mujeres morelianas durante todo el mes de octubre, mes de la concientización sobre el Cáncer de Mama.



En México se estimaron 34 mil 055 nuevos casos de cáncer de mama en 2024. Ante esta realidad, Paola Delgadillo subrayó que “hablar de cáncer de mama es hablar de prevención, esperanza y vida”. En el DIF Morelia creemos que la detección oportuna puede hacer la diferencia. Hago un llamado a todas las mujeres a autoexplorarse, a cuidarse, a no dejarse para después. Muchas veces, como jefas de familia, tenemos tantas ocupaciones y prioridades que siempre están por encima de nosotras: los hijos, el esposo, la casa… y nos dejamos al final. Revisarse y cuidarse también es una forma de amor propio, y hemos visto que puede salvar vidas”, afirmó.



La campaña ofrece servicios y apoyos gratuitos, entre los que destacan los vales de mastografías, la entrega de prótesis mamarias externas y diversos acompañamientos de acuerdo con las necesidades de cada mujer. Asimismo, se extendió una invitación a empresas, negocios, gimnasios y estudios para sumarse a las acciones de difusión y recaudación, junto con las dependencias del gobierno municipal.



El director del DIF Morelia, José Manuel Álvarez Lucio, detalló que el programa contempla más de 15 actividades en las que participan siete dependencias municipales, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y empresas.



“Lo más importante de esta campaña es la prevención y la detección oportuna. Sabemos que la tasa de supervivencia es muchísimo mayor cuando el cáncer de mama se detecta en la primera etapa”, señaló Álvarez Lucio.



Principales acciones de la campaña: Durante todo el mes de octubre, el eje central de la campaña Morelia en Rosa son los vales gratuitos de mastografías “Prevenir es Vivir”, disponibles de 8:30 a 15:30 horas en las oficinas del DIF Morelia con traslado para mujeres de comunidades alejadas; Entre las actividades más visibles destacan la caminata “Pínktate de Rosa” del sábado 17 de octubre, que partirá de Plaza Morelos y culminará con el encendido rosa de la Catedral; así como la Feria Rosa del domingo 18 en el Andador Hidalgo, cuya recaudación se destinará a la compra de prótesis mamarias externas.



En la segunda quincena se realizarán la Feria de la Salud del 19 al 21 de octubre en la Explanada del CAM; las clases con causa “Muévete por Ellas” en más de 17 gimnasios y estudios; el espacio de acompañamiento “Entre Nosotras” el 22 de octubre; la entrega de prótesis mamarias externas el 29 de octubre en el CAM; y la 3ª Jornada de detección oportuna de cáncer el 30 de octubre en la Clínica Poniente.



Álvarez Lucio destacó que el año pasado se otorgaron 208 apoyos de prótesis (mitad con recurso presupuestal y mitad con aportaciones ciudadanas). Al corte reciente ya se habían recibido 120 solicitudes, por lo que se espera igualar o superar esa cifra.



En esta rueda de prensa la presidenta del DIF Morelia estuvo acompañada por la secretaria de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, el director de la Clínica Municipal Poniente José Murguía Magaña.

Toda la información de la campaña, horarios y sedes estará disponible a través del código QR que se difundirá en las redes sociales del Gobierno de Morelia y DIF de Morelia.