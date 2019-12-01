DIF Morelia presenta a las y los niños seleccionados del Cabildo Infantil 2025

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2025.- El DIF Morelia, encabezado por la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, dio a conocer a las niñas y los niños seleccionados para conformar el Cabildo Infantil 2025, tras la sesión del Jurado Calificador realizada este lunes, donde se analizaron y discutieron todas las propuestas enviadas a la convocatoria.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa este ejercicio con el propósito de fortalecer la educación cívica y abrir espacios donde la niñez pueda expresar sus ideas sobre la ciudad que desean, promoviendo valores como la participación, la solidaridad y el respeto.

Durante la evaluación, el Jurado proyectó y analizó cada video presentado, valorando la claridad, originalidad y pertinencia de las propuestas sobre temas como medio ambiente, discriminación, medios digitales, seguridad y bienestar animal.

Además, en esta edición participaron como parte activa del Jurado Calificador niñas y niños que integraron el Cabildo Infantil 2024, quienes votaron por las propuestas que consideraron más claras y relevantes.

Esta intervención permitió incorporar la perspectiva de la propia niñez en la deliberación y enriqueció el proceso de selección; tras esta valoración unánime, se eligió a las y los siguientes representantes infantiles:

* Presidente Municipal: Joshua Hiram Cortés Ruiz

* Síndica Municipal: Fernanda Estrada Morales

* Secretario del Ayuntamiento: Juan Manuel Duarte Llamas

* Primera regidora: Ivana Quetzali Ortiz Vega

* Segundo regidor: Diego Eimir Velázquez Valencia

* Tercera regidora: Serena Carolina Navarro Torres

* Cuarto regidor: León Emiliano Peguero Padilla

* Quinta regidora: Anet Michelle Solórzano Martínez

* Sexto regidor: Luis Gonzalo Díaz Aguilar

* Séptima regidora: Katheline Josseth Escamilla Gómez

* Octavo regidor: Ian André Padilla Domínguez

* Novena regidora: Indira Arreola García

* Décimo regidor: Emilio Cruz Sambrano

* Décimo Primera Regidora: Aurora de los Ángeles Díaz García

* Décimo Segundo Regidor: Marianne Valentina Nava Bazán.

“Cada propuesta fue valiosa porque refleja la mirada honesta y sensible que tienen las niñas y los niños sobre su entorno. Su participación nos recuerda que siempre hay nuevas formas de construir una ciudad más humana”, destacó la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo, al reconocer el trabajo de quienes participaron en la convocatoria.

Las y los integrantes del Cabildo Infantil 2025 participarán el 27 de noviembre en la sesión oficial del Ayuntamiento de Morelia, donde tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas directamente a las y los regidores. Durante esta jornada, el Cabildo conocerá de primera mano las ideas de la niñez moreliana y se buscará dar seguimiento a aquellas iniciativas que puedan convertirse en acciones reales en beneficio de la ciudad.

El DIF Morelia agradece a todas las niñas y niños participantes por su esfuerzo, creatividad e interés en contribuir al bienestar de Morelia, fortaleciendo la confianza y la expresión libre desde la infancia. Con acciones que escuchan y acompañan a la niñez, Morelia avanza hacia una participación más incluyente y consciente.