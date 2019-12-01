DIF Morelia ofrece talleres en viernes de Consejo Técnico

Morelia, Michoacán; 25 de marzo de 2026.- Con el objetivo de brindar una alternativa segura y formativa para madres y padres de familia durante los días sin clases, la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a inscribir a niñas y niños en el taller “Primavera Creativa: Flores con Material Reciclado”, que se realizará este viernes en las ludotecas municipales.

El taller se llevará a cabo en dos sedes. En la Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc, el horario será de 10:00 a 13:00 horas, con una cuota de recuperación de 100 pesos. De manera simultánea, la Ludoteca del Mercado Nicolás Bravo (Santo Niño) ofrecerá la actividad de 10:00 a 12:00 horas, con cuota de 50 pesos.

A través de esta actividad, niñas y niños de 4 a 12 años podrán crear flores decorativas utilizando materiales reciclados, lo que contribuye al desarrollo de habilidades manuales, fomenta la creatividad y refuerza la importancia del cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.

El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa el fortalecimiento de espacios educativos y recreativos como una alternativa confiable para madres y padres de familia durante los días sin clases, brindando opciones seguras donde niñas y niños pueden permanecer, aprender y desarrollarse mientras sus familias cumplen con sus actividades laborales.

Para participar, la madre, padre o tutor debe presentarse con copia de la CURP de la niña o niño, así como con su credencial de elector (INE) para el registro. Debido a que el cupo es limitado, se recomienda llegar temprano para asegurar un lugar.

“Sabemos que para muchas familias los viernes de Consejo Técnico representan un reto, por eso generamos estos espacios donde las niñas y niños pueden estar seguros, aprender y divertirse, mientras también desarrollan conciencia sobre el cuidado del medio ambiente”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con acciones que promueven la creatividad, el cuidado del medio ambiente y espacios seguros para la niñez, el DIF Morelia reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de las familias y seguir construyendo una ciudad donde Morelia brilla más. Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse a la Ludoteca del Bosque al teléfono 443 139 9127.