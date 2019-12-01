DIF Morelia invita a negocios a capacitarse para brindar atención incluyente a personas autistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:18:58

Morelia, Michoacán; 23 de octubre de 2026.- Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia, invita a empresas, comercios y prestadores de servicios a participar en una capacitación gratuita para mejorar la atención a personas autistas, como parte del programa InfinitaMente Morelia.

La jornada “Atender con empatía, incluir con respeto” se realizará el lunes 26 de octubre, a las 9:30 horas, en el auditorio de Autismo Morelia, ubicado en Av. de las Montañas 580, Jesús del Monte y está dirigida especialmente al personal de establecimientos que mantienen contacto directo con clientes, usuarios y visitantes.

La iniciativa forma parte de las acciones del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para favorecer que las personas autistas y sus familias encuentren una atención respetuosa en espacios cotidianos, como restaurantes, tiendas, hoteles, farmacias y centros recreativos.

Durante la capacitación se compartirán recomendaciones para comunicarse con claridad, respetar los tiempos de respuesta y reconocer situaciones en las que el ruido, la iluminación o las aglomeraciones pueden causar sobrecarga sensorial, es decir, un malestar provocado por estímulos que resultan difíciles de procesar.

También se abordará cómo acompañar situaciones de desregulación, procurando mantener la calma y respetar el espacio personal. Además, se explicará el uso voluntario del cordón de identificación del autismo, que puede ayudar a comunicar la necesidad de apoyos específicos, sin sustituir el diálogo directo ni asumir que todas las personas autistas tienen las mismas necesidades.

Los negocios que participen en este proceso podrán integrarse a la red de espacios aliados, identificados mediante un distintivo del programa, con el propósito de hacer visibles los establecimientos que adoptan prácticas de atención más respetuosas y sensibles a las diferencias individuales.

“Pequeños ajustes, como ofrecer instrucciones claras, dar tiempo para responder y escuchar las necesidades de cada persona, pueden marcar una diferencia importante. Queremos que las personas autistas y sus familias encuentren una ciudad donde puedan realizar sus actividades cotidianas con confianza, respeto y sin barreras innecesarias”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El DIF Morelia invita al sector comercial y de servicios a sumarse a esta primera jornada, para que los conocimientos sobre el autismo lleguen también a quienes atienden diariamente a la ciudadanía y contribuyan a generar experiencias más accesibles y respetuosas.