DIF Morelia invita a honrar la memoria de hijas e hijos fallecidos durante la gestación o al nacer

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invitó a las familias y a la ciudadanía a participar este jueves 15 de octubre en una jornada de reflexión y memoria por el Día Municipal del Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, que se realizará en la calzada Fray Antonio de San Miguel.

La jornada, impulsada por el DIF Morelia en el marco de las acciones del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, busca reconocer a las hijas e hijos que han fallecido durante el embarazo o en torno al nacimiento, así como abrir un espacio de encuentro para sus familias y quienes desean acompañarlas.

El duelo gestacional, perinatal y neonatal comprende las pérdidas ocurridas durante el embarazo, alrededor del parto o en los primeros días de vida. Cada madre, padre y familia puede vivir esta experiencia de manera distinta, y no existe una forma única ni un tiempo establecido para transitarla.

Para quienes están cerca de una familia en duelo, escuchar sin juzgar y ofrecer ayuda concreta puede ser más valioso que intentar encontrar una explicación. También es importante respetar si desean hablar de su bebé, mencionarlo por su nombre o guardar silencio. Frases como “ya tendrás otro” o “todo pasa por algo” pueden minimizar una pérdida que merece ser reconocida.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas con la charla “Abrazar el duelo, la verdad y la memoria de nuestros hijos”. Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizará el encendido de velas “Huellas de Luz”, un momento para recordar a las hijas e hijos fallecidos y acompañar a sus familias desde el respeto.

“Reconocer estas pérdidas también significa dar lugar a las historias de las familias y a la memoria de sus bebés. Cada madre y padre debe poder recordar a su hija o hijo de la manera que considere significativa, sin presiones sobre cómo expresar su dolor o cuándo dejar de sentirlo”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El DIF Morelia invita a madres, padres, familiares, amistades y ciudadanía en general a asistir a la calzada Fray Antonio de San Miguel y llevar una vela para el encendido de las 19:00 horas. La participación es una oportunidad para escuchar, recordar y acompañar, siempre respetando la manera en que cada familia elige vivir esta fecha.