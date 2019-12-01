DIF Morelia fortalece seguridad en CAICs con capacitación en Protección Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 13:29:58

Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad de niñas y niños, el DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria Paola Delgadillo Hernández, impulsó la capacitación del personal de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en materia de Protección Civil y atención a emergencias.

Durante las jornadas realizadas los días 6 y 7 de abril, con el apoyo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, maestras y personal operativo recibieron formación en primeros auxilios básicos, técnicas de evaluación de inmuebles, prevención de incendios, así como uso y manejo de extintores.

Estas herramientas permiten brindar una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo, ofreciendo una primera atención mientras se canaliza a servicios especializados, lo que resulta clave para la protección de niñas y niños.

Asimismo, la capacitación en evaluación de inmuebles permite identificar posibles riesgos dentro de los centros educativos, contribuyendo a prevenir incidentes y mejorar las condiciones de seguridad.

Para el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, fortalecer la preparación ante emergencias en espacios educativos es una acción clave para proteger a la población desde la prevención.

“Preparar a quienes están al cuidado de niñas y niños es fundamental para poder responder de manera adecuada ante cualquier situación y proteger su bienestar”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través de estas acciones, el DIF Morelia fortalece las capacidades del personal que atiende a la niñez, consolidando espacios educativos más seguros y mejor preparados ante cualquier eventualidad, al tiempo que reafirma su compromiso de brindar servicios que priorizan la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de niñas y niños en Morelia.