DIF Morelia fomenta empatía y accesibilidad en el Día de la Silla de Ruedas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 12:13:50

Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Silla de Ruedas, el DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, llevó a cabo una actividad vivencial en la Plaza Melchor Ocampo, donde decenas de personas participaron en un circuito diseñado para sensibilizar sobre los retos cotidianos que enfrentan quienes utilizan silla de ruedas.

Aprovechando la afluencia de la vía recreativa dominical, familias, jóvenes y personas adultas se sumaron a cuatro estaciones orientadas a promover el respeto y la inclusión. La dinámica permitió comprender, desde la experiencia directa, las barreras físicas y sociales que aún persisten en distintos entornos urbanos.

Durante la actividad se promovió el uso adecuado del lenguaje incluyente, destacando que las palabras influyen en la manera en que la sociedad percibe la discapacidad. Se explicó, por ejemplo, que hablar de “personas con discapacidad” coloca al centro a la persona y fortalece un enfoque basado en el respeto a sus derechos.

A través de un ejercicio práctico con silla de ruedas, las y los asistentes enfrentaron distintos obstáculos que simulan situaciones cotidianas. La experiencia permitió dimensionar la forma en que acciones como obstruir rampas o utilizar espacios exclusivos pueden limitar la autonomía y seguridad de quienes dependen de estos accesos.

Además, se reforzaron conceptos clave sobre accesibilidad, entendida no solo como infraestructura, sino como la eliminación de barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que impiden la participación plena. Como parte del cierre, las y los participantes asumieron un compromiso personal orientado a promover entornos más respetuosos e incluyentes.

El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa acciones para fortalecer políticas públicas que promuevan espacios más seguros, incluyentes y funcionales, reconociendo que una ciudad accesible mejora la calidad de vida de toda la población.

“Generar conciencia social es fundamental para avanzar hacia una comunidad más empática, donde la inclusión no sea una excepción, sino una práctica cotidiana”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

A través del Departamento para la Cultura de la Discapacidad, el DIF Morelia impulsa acciones de sensibilización y formación para promover una cultura de respeto e inclusión.

Para recibir orientación, participar en talleres o conocer otros servicios dirigidos a personas con discapacidad y sus familias, la ciudadanía puede acudir a sus instalaciones en Periférico Paseo de la República #5980, Francisco Zarco, o comunicarse al 443 334 0555.