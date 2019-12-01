DIF Morelia entrega más de 2 mil 700 cobijas en comunidades prioritarias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 14:03:46

Morelia, Michoacán; 14 de noviembre de 2025.– El DIF Morelia que encabeza la Presidenta Honoraria, Paola Delgadillo Hernández, inició las primeras entregas de la campaña “Cobijemos Morelia 2025”, con un avance superior a 2 mil 700 cobijas y frazadas distribuidas en comunidades donde el frío ya comienza a intensificarse.

Estas primeras acciones reflejan el compromiso del gobierno que encabeza el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para atender con oportunidad a las familias que habitan en zonas altas y rurales del municipio, donde la disminución temprana de la temperatura puede derivar en enfermedades respiratorias, especialmente entre niñas, niños, personas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.

Las variaciones climáticas de los últimos años han adelantado la llegada del frío en diversas regiones de Morelia.

Por ello, el DIF Morelia reforzó su estrategia preventiva y priorizó comunidades donde la altitud, el viento o la humedad generan condiciones más severas durante las primeras semanas de la temporada invernal.

En esta fase inicial, las brigadas del DIF Morelia entregaron cobijas y frazadas en San José de las Torres, Jesús del Monte, Río Bello, El Porvenir, Cotzurio, La Carbonera, Jerécuaro, La Tuna Manza, Los Cuervos, La Presa, Chiquimitío, Nueva Florida, La Reunión, Tirio y Santiago Undameo, como parte de un despliegue que abarcará 14 rutas a lo largo del municipio.

Sobre estos avances, la Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó: “Cada cobija representa un alivio inmediato para una familia que enfrenta noches cada vez más frías. Es un gesto sencillo, pero con un impacto profundo, porque brinda abrigo, salud y tranquilidad en el momento en que más se necesita”.

El DIF Morelia seguirá recorriendo las comunidades durante las próximas semanas para entregar cobijas conforme avance la colecta, asegurando que cada zona priorizada reciba el apoyo antes de que el frío llegue a su punto más crítico.