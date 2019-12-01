Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 11:15:22

Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2026.- El DIF Morelia, que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, inició la distribución de “Cobijemos Morelia 2026” con la entrega de 1,167 cobijas a familias del municipio, apenas un día después del arranque de la colecta, para que los apoyos comiencen a llegar antes de las semanas de frío más intenso.

La primera jornada se realizó el jueves 19 de noviembre en El Correo, Iratzio, Capula, Tacícuaro, San Antonio Parangaré y San Javier, donde personal del organismo municipal llevó las cobijas directamente a las localidades.

Las entregas comenzaron sin esperar al cierre de la colecta, lo que permite aprovechar las aportaciones recibidas desde los primeros días. En las zonas de mayor altitud, donde las temperaturas suelen descender más durante la noche y la madrugada, contar con una cobija adicional puede ayudar a conservar el calor corporal.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que una de las prioridades es atender a quienes viven en las zonas más frías y alejadas del municipio, sin dejar de considerar a familias de colonias urbanas que también requieren este apoyo.

Con el respaldo del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, este viernes 20 de noviembre continuarán los recorridos en El Porvenir, Cotzurio, La Carbonera, Los Cuervos, Presa Chiquimitío y Chiquimitío.

El DIF Morelia recuerda que la colecta continúa abierta y que las personas interesadas pueden donar cobijas nuevas en sus oficinas centrales, ubicadas en Vicente Barroso de la Escayola 135, colonia La Estrella, o en sus oficinas del Centro Administrativo de Morelia (CAM), en Eduardo Ruiz 570, Centro Histórico. Cada aportación permitirá continuar las entregas durante la temporada invernal.