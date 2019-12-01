DIF Morelia acerca mastografías gratuitas a mujeres de Morelia

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invitó a las mujeres de 40 a 69 años a acudir por un vale para realizarse una mastografía gratuita, como parte de “Morelia en Rosa” Prevenir es Vivir, programa que durante octubre acerca información y acciones para la detección oportuna del cáncer de mama.

Los vales se entregan de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en las Oficinas Centrales del DIF Morelia, ubicadas en Vicente Barroso de la Escayola No. 135, colonia La Estrella, entre avenida Solidaridad e Iretiticateme. Ahí, las interesadas recibirán también las indicaciones necesarias para realizar posteriormente su estudio.

Esta acción del Gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, busca facilitar el acceso de las mujeres a servicios de detección. La mastografía se realiza en la UNEME DEDICAM Morelia, unidad especializada dedicada a la detección y diagnóstico del cáncer de mama.

La detección no comienza cuando aparece una molestia. La mastografía puede identificar alteraciones cuando todavía son demasiado pequeñas para ser palpables y, en mujeres de 40 a 69 años sin signos o síntomas sospechosos, forma parte de las herramientas recomendadas para la detección del cáncer de mama.

La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que hablar de prevención cobra sentido cuando la información se convierte en una decisión concreta. “Queremos que más mujeres den hoy ese paso por su salud. Acérquense por su vale, infórmense y háganse su mastografía; dedicar tiempo a una revisión puede ser una de las decisiones más importantes que tomemos por nosotras mismas”, destacó.

Durante todo octubre, las mujeres de 40 a 69 años podrán solicitar su vale en las Oficinas Centrales del DIF Morelia. “Morelia en Rosa” continuará acercando información y actividades para que la prevención forme parte del cuidado cotidiano y más mujeres cuenten con herramientas para atender su salud a tiempo.