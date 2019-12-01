DIF Michoacán te dice dónde y cómo tramitar la credencial para personas con discapacidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 10:36:52

Morelia, Michoacán, 29 de enero de 2026.- El Sistema DIF Michoacán, a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), realiza sin costo el trámite de la Credencial para Personas con Discapacidad, documento que reconoce sus derechos y da acceso a diversos beneficios, informó la directora general del organismo estatal, Sofía Bautista Aguíñiga.

Dicha identificación permite obtener descuentos en transporte público y en contribuciones como el pago de predial, agua y tenencia. Asimismo, otorga tarifas preferenciales en el trámite del pasaporte, precios especiales en comercios afiliados y es un requisito indispensable para integrarse a programas sociales.

La funcionaria estatal señaló que la credencial, se expide en coordinación con la Secretaría de Salud federal y el Sistema DIF Nacional, responsables de la plataforma del sistema de registro. Además, la credencial tiene validez como identificación oficial en todo el país.

Los requisitos para realizar el trámite son, acta de nacimiento, certificado de discapacidad, comprobante de domicilio, CURP y credencial para votar. Las personas interesadas deben acudir a las instalaciones del CREE, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas, ubicado en Declaración de Independencia S/N, Sentimientos de la Nación, en Morelia.