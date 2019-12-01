DIF Michoacán invita al Curso de Pascua 2026 para niñas y niños

Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- La directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, informó que el Centro de Educación Artística y Cultural (CEAC) iniciará inscripciones para su Curso de Pascua a partir del 19 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con un costo de 500 pesos por participante.

Dirigido a niñas, niños y adolescentes, este programa se llevará a cabo del 6 al 10 de abril en un horario de 9:00 a 13:30 horas. El proyecto busca crear espacios de aprendizaje y convivencia a través de disciplinas artísticas, culturales y físicas.

La oferta incluye talleres de artes plásticas, donde las y los participantes podrán desarrollar su creatividad a través de diversas técnicas; clases de zumba que promueven la activación física mediante dinámicas musicales; taekwondo, enfocado en fortalecer la disciplina, la coordinación y el respeto; así como actividades de expresión corporal que ayudan a mejorar la confianza y la comunicación a través del movimiento.

Además, se impartirán sesiones de canto y música, que permitirán a niñas, niños y adolescentes acercarse al ritmo, la entonación e interpretación musical en un ambiente lúdico y formativo.

Esta programación impulsa su desarrollo integral al fomentar la creatividad, la expresión artística y el trabajo en equipo. Se trata de una alternativa formativa y recreativa para el periodo vacacional que fortalece las habilidades sociales y emocionales de las y los participantes a través del ejercicio físico y la convivencia.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 316 6650 o acudir a las instalaciones del CEAC, ubicadas en calle Dinamarca 201, colonia Villa Universidad, en Morelia, en un horario de atención de 7:00 a 20:00 horas.