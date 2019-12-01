DIF Michoacán fortalece atención a adultos mayores con equipamiento en 70 municipios

DIF Michoacán fortalece atención a adultos mayores con equipamiento en 70 municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 10:32:57
Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- El Sistema DIF Michoacán hizo entrega de equipamiento a 70 municipios para casas de día de personas adultas mayores, espacios alternativos y complementarios para quienes buscan un cuidado activo y digno, informó la directora general del organismo estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

La funcionaria mencionó que las casas de día son espacios de convivencia donde se ofrecen actividades para el cuerpo y la mente, expresiones artísticas, registro médico, apoyos psicológicos y nutrimentales, con lo que, se promueve el envejecimiento activo, la autonomía y la socialización, además, de evitar el riesgo de que las personas adultas mayores se encuentren solas en casa.

El equipamiento fue entregado por personal de la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor, que encabeza Víctor Hugo Anguiano Zamora, y consta de pinturas vinílica y textil, utensilios de cocina, manta cruda para bordar, mesas y sillas plegables de polietileno, dispensador de agua, ventilador de torre, pantalla plana, micrófonos inalámbricos, juegos de mesa, balón de voleibol, aros hula, pelota yoga y pilates, ligas de resistencia para ejercicio, tapete fit grueso, bicicleta fija dual, botiquín de emergencia, caminadora eléctrica, entre otros.

El DIF Michoacán invita a los organismos municipales y de autogobierno a que se acerquen a la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor para que conozcan los servicios que ofrece como asesoría jurídica, equipamiento, ferias de salud, entre otros. Para mayores informes pueden acudir a avenida Acueducto 303, Centro, en un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas o marcar al teléfono 4433139966.

