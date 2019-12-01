DIF Michoacán brinda un entorno más seguro y equipado a la niñez

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Gracias a las gestiones de la directora general del Sistema DIF Michoacán, Sofía Bautista, ante el Sistema Nacional DIF, y al trabajo coordinado con la directora de Asistencia e Integración Social, Patricia Orozco Magdaleno, 30 niños de primera infancia que se encontraban en el Centro de Asistencia Social (CAS) Vivon iniciaron una nueva y mejor etapa en las instalaciones del CAS Migrante, ambos ubicados en el municipio de Tarímbaro.

Este traslado fue posible gracias a que el CAS Migrante cuenta con instalaciones más modernas y completamente equipadas, diseñadas para brindarles espacios óptimos que fortalezcan su bienestar integral, seguridad y desarrollo cotidiano en un entorno ideal para su crecimiento.

El nuevo inmueble se encuentra contiguo al CAS Vivon, lo que permite mantener la cercanía entre ambos centros estatales. Además, dispone de consultorios médico y dental, habitaciones amplias, áreas infantiles de recreación y canchas deportivas de básquetbol, elementos que garantizan una atención especializada y fomentan el desarrollo físico, social y emocional de la niñez.

Esta adecuación y equipamiento forman parte de la estrategia de optimización de los servicios de asistencia social en el estado, mediante la habilitación de espacios más modernos y funcionales que garantizan una atención de mayor calidad y un cuidado institucional óptimo para la niñez.

Con estas acciones, el Sistema DIF Michoacán refrenda su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles entornos seguros y renovados que impulsan su bienestar, su desarrollo integral y su derecho a construir un mejor futuro.