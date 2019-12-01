DIF Hidalgo entrega 35 aparatos de movilidad a personas con discapacidad

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 08 de julio de 2026.- Con el objetivo de garantizar que cada persona con discapacidad motriz en el municipio de Hidalgo tenga las herramientas necesarias para moverse, trabajar y convivir con dignidad para un mejor desarrollo en su persona, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de Regidores del Ayuntamiento y demás funcionarios, encabezó la Quinta Entrega de Aparatos de Movilidad que lleva a cabo el Gobierno Municipal a través de la Dirección del DIF Municipal, beneficiando a más de 35 familias de las cuales, 25 corresponden a la cabecera municipal y 10 familias a distintas localidades del municipio.

Jeovana Alcántar, al dirigirse a los beneficiados, manifestó que esta quinta entrega de aparatos de movilidad tiene como finalidad apoyar a los que menos tienen y que las personas que presentan alguna discapacidad tengan una mejor calidad de vida; dijo que en lo que va de la administración se han entregado más de 700 aparatos funcionales, por lo que reiteró su compromiso de seguir generando condiciones propicias para las personas que lo requieren.

Indicó que esta administración se ha comprometido a trabajar sin distingos, buscando siempre el bienestar común; reconoció el trabajo del personal del DIF Municipal que ofrecen atención médica, psicológica, jurídica, dental, atención en la unidad básica de rehabilitación, unidad de rehabilitación infantil, estancia del adulto mayor, todos ellos esforzándose diariamente por brindar la mejor atención como se les ha pedido, con respeto, calidad y calidez.

Comentó además que también en otras áreas se esta trabajando con la entrega de créditos, apoyos sociales, psicológicos, jurídicos entre otros, obras y acciones que estará dando a conocer en su segundo informe de gobierno que será el próximo 1 de agosto a las 12 del día en el Jardín Municipal, expresó que son 300 obras concluidas en lo que va de la administración, como techumbres, bardas perimetrales, caminos de acceso módulo de baños, aulas en instituciones educativas, así como pavimentaciones, drenajes, líneas de conducción de agua potable, tanques de agua, alumbrado entre otros.

Los exhortó a que la apoyen con tareas fáciles como barrer el frente de sus casas, no tirando la basura en la calle, para que no se tapen las coladeras, cuidar el agua y evitar incendios protegiendo el bosque.

Finalmente, indicó que el objetivo de esta entrega es garantizar que cada persona con discapacidad motriz en el municipio de Hidalgo tenga las herramientas necesarias para moverse, trabajar y convivir con dignidad para un mejor desarrollo en su persona, este apoyo les facilitará su desplazamiento, seguridad e inclusión social, por lo que hoy se entregan 35 aparatos de movilidad beneficiando a igual número de familias de las cuales, 25 corresponden a la cabecera municipal y 10 a las localidades; entre los aparatos entregados destacan 10 sillas de ruedas, una silla PCI, 8 andaderas, 12 bastones y 2 pares de muletas.