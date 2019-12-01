Diana Espinoza celebra reforma que lleva a partidos políticos a fortalecer el empoderamiento de mujeres y comunidad sexo diversa

Diana Espinoza celebra reforma que lleva a partidos políticos a fortalecer el empoderamiento de mujeres y comunidad sexo diversa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 13:17:33
Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2025.- Desde los partidos políticos se debe atender, fortalecer y capacitar a las mujeres y comunidad sexo diversa militante, señaló la Diputada Diana Mariel Espinoza Mercado.

Tras la aprobación del incremento en el presupuesto destinado a partidos políticos para estos sectores en específico, la legisladora del PT indicó que está decisión del pleno, construye un Michoacán más justo, incluyente y democrático.

En las reservas presentadas por la Comisión de Asuntos Electorales, la cual preside, Espinoza Mercado solicitó destinar más recursos al liderazgo de las mujeres, con una partida del 8 por ciento del total del financiamiento otorgado a los partidos, mientras que el 5 por ciento deberá ir destinado a la capacitación de la comunidad LGBTTIQ+.

"Con esto se refrenda el compromiso del Poder Legislativo por visibilizar a ambos sectores poblacionales, empoderarlos y garantizar su participación política", insistió.

Diana Espinoza refrendó su compromiso para seguir legislando en pro de una sociedad donde todas las voces cuenten y tengan oportunidades", resaltó.

