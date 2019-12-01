Diana Caballero transforma la vida de familias en Queréndaro con entrega de cemento y materiales para vivienda

Diana Caballero transforma la vida de familias en Queréndaro con entrega de cemento y materiales para vivienda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:51:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Queréndaro, Michoacán, 18 de marzo 2026.- Con acciones firmes en favor de quienes más lo necesitan, la presidenta municipal, Diana Caballero, encabezó la entrega directa de cemento como parte del Programa Integral de Vivienda Municipal impulsado por la Dirección de Bienestar, a cargo de Layla Romina Romero.

Este programa está enfocado en atender a familias en situación de vulnerabilidad, quienes son previamente seleccionadas mediante un estudio socioeconómico, asegurando que los apoyos lleguen de manera justa y transparente.

En esta ocasión, se entregaron alrededor de 2 toneladas de cemento, además de otros materiales como láminas galvanizadas, tinacos y varillas, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de las viviendas y al bienestar de las familias beneficiadas.

Desde el inicio de la actual administración, el Programa Integral de Vivienda Municipal se ha consolidado como una herramienta clave para elevar la calidad de vida de las y los querendarenses, fortaleciendo la infraestructura de sus hogares y brindando mayores oportunidades de desarrollo.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía interesada a acercarse a las oficinas de la Dirección de Bienestar para conocer los requisitos de inscripción, entre ellos ser habitante de Queréndaro.

Con estas acciones, el Gobierno de Queréndaro refrenda su compromiso de seguir construyendo un municipio más justo, digno y con mejores condiciones de vida para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Homicida de la Lázaro Cárdenas, hospitalizado bajo custodia: Juan Luis Ferrusca 
Cae “La Maracucha” en CDMX; la ligan al Tren de Aragua
Dan sentencia de 41 años de prisión contra uno de los implicados en homicidio y robo de una mujer en Tenencia Morelos
Ultiman a dos jóvenes mujeres en Tingambato, Michoacán 
Más información de la categoria
Cae “La Maracucha” en CDMX; la ligan al Tren de Aragua
“No me gusta dar declaraciones”: Adán Augusto evita responder a señalamientos
Regresa el diputado más famoso a San Lázaro; Sergio Mayer se presenta a trabajar tras paso por reallity show
Hallan cuerpo calcinado al interior de cuarto en obra negra en Morelia, Michoacán 
Comentarios