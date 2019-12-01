Diana Caballero transforma la vida de familias en Queréndaro con entrega de cemento y materiales para vivienda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 12:51:06

Queréndaro, Michoacán, 18 de marzo 2026.- Con acciones firmes en favor de quienes más lo necesitan, la presidenta municipal, Diana Caballero, encabezó la entrega directa de cemento como parte del Programa Integral de Vivienda Municipal impulsado por la Dirección de Bienestar, a cargo de Layla Romina Romero.

Este programa está enfocado en atender a familias en situación de vulnerabilidad, quienes son previamente seleccionadas mediante un estudio socioeconómico, asegurando que los apoyos lleguen de manera justa y transparente.

En esta ocasión, se entregaron alrededor de 2 toneladas de cemento, además de otros materiales como láminas galvanizadas, tinacos y varillas, contribuyendo de manera directa al mejoramiento de las viviendas y al bienestar de las familias beneficiadas.

Desde el inicio de la actual administración, el Programa Integral de Vivienda Municipal se ha consolidado como una herramienta clave para elevar la calidad de vida de las y los querendarenses, fortaleciendo la infraestructura de sus hogares y brindando mayores oportunidades de desarrollo.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía interesada a acercarse a las oficinas de la Dirección de Bienestar para conocer los requisitos de inscripción, entre ellos ser habitante de Queréndaro.

Con estas acciones, el Gobierno de Queréndaro refrenda su compromiso de seguir construyendo un municipio más justo, digno y con mejores condiciones de vida para todas y todos.