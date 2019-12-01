Diana Caballero impulsa la apicultura en Queréndaro con entrega de herramientas en la colonia Eusebio Luna

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 12:08:48

Queréndaro, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- Con el compromiso de fortalecer la economía local y respaldar a quienes trabajan con amor por la tierra, la presidenta municipal de Queréndaro, Diana Caballero, encabezó la entrega de herramientas para el grupo “Apicultura Integral Luna”, en la colonia Eusebio Luna.

Acompañada por las directoras municipales del Bienestar, y de las encargaturas del orden y jefaturas de tenencia, la alcaldesa destacó que este apoyo busca equipar a las y los querendarenses para el buen desempeño de sus labores y fomentar actividades productivas sostenibles que generen bienestar en las familias.

El equipamiento entregado incluyó: 3 blusones con careta, 1 ahumador, 1 espátula, 1 cepillo, 1 agarre de colmena, 1 horquilla desoperculadora, 1 bebedero de abeja, 1 embebedor de alambre, 1 jaula de abeja reina y 1 tubo de marcado de abeja reina, insumos esenciales para el desarrollo seguro y eficiente de la apicultura.

Durante el evento, Diana Caballero resaltó que este grupo es abierto para todas las personas que deseen sumarse, y reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de seguir impulsando proyectos productivos, el consumo local y las iniciativas ciudadanas que fortalezcan la economía del municipio.

“Cada vez que apoyamos un proyecto como este, estamos invirtiendo en el futuro de Queréndaro. La apicultura no solo representa trabajo y sustento, sino también el cuidado de nuestro entorno y la unión de nuestra comunidad”, expresó la presidenta.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su vocación de servicio y su compromiso con el bienestar de las familias querendarenses, promoviendo una economía más justa, sostenible y solidaria.